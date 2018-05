Le géant de l’automobile Ford et la start-up Aedon se sont associés pour permettre aux personnes souffrant de malvoyance de profiter des paysages en les ressentant. Un défi ambitieux qui prouve que tout est possible !

Un nouveau dispositif

En 2018, Ford souhaite offrir la possibilité à tout le monde de profiter des paysages dans le monde. Et pour permettre aux malvoyants de jouir de cette expérience qui leur est interdite à cause de leur handicap, le géant de l’automobile s’est associé à la start-up italienne Aedon. Ils ont combiné leurs savoir-faire pour créer un dispositif ingénieux appelé Feel the View. Ainsi, les passagers qui ne peuvent pas voir peuvent ressentir les paysages qui défilent autour du véhicule.

Le principe est donc de permettre aux malvoyants de ressentir ce qu’ils ne peuvent pas voir. Pour ce faire, le passager appuie sur un bouton. Une surface tactile et transparente, installée sur la vitre de la voiture, permet de ressentir le paysage. Le dispositif intègre une caméra et prend des photos extrêmement contrastées. Ces dernières sont traduites en vibrations avec plus de 255 niveaux d’intensité différents.

Un nouveau langage

Il s’agit selon le porte-parole officiel de Ford Europe d’un nouveau langage qui est créé par la technologie Feel the View. Il faut donc apprendre à comprendre ce système, mais le passager malvoyant peut toucher les courbes des paysages et donc se l’imaginer. Le dispositif est également équipé d’un assistant vocal. Ce dernier est directement connecté au système audio de la voiture grâce à une intelligence artificielle en ligne. Cette dernière décrit en détails la scène qui a été capturée par le boîtier.

Ainsi, les malvoyants peuvent profiter du paysage en le ressentant. C’est un moyen de stimuler l’imagination des personnes handicapées, et d’améliorer leur vie. Les passagers aveugles peuvent ainsi profiter d’une nouvelle expérience. Le dispositif est très abouti, et offre de nouvelles perspectives aux personnes souffrant de malvoyance. Original !

Découvrez le dispositif Feel the View dans la vidéo ci-dessous :

Source : Aedon